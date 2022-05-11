Хет-трик Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Миннесотой». Капризов забросил две шайбы
«Сент-Луис» переиграл «Миннесоту» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:2. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Блюз».
В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. У проигравших два гола на счету Кирилла Капризова.
Шестой матч в серии состоится 13 мая на льду «Блюз». Начало встречи — 04.30 по московскому времени. Победитель сыграет во втором раунде против «Колорадо».
НХЛ
Плей-офф
Первый раунд
Пятый матч
«Миннесота» — «Сент-Луис» — 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)
Голы: О`Райлли — 4 (бол., Шенн, Перунович), 4:53 — 0:1. Капризов — 6 (бол., Сперджен, Фиала), 13:15 — 1:1. Капризов — 7 (бол., Фиала, Зуккарелло), 17:07 — 2:1. Саад — 1 (Кайру, Томас), 35:28 — 2:2. Тарасенко — 2 (Бучневич, Фолк), 41:03 — 2:3. Тарасенко — 3 (Барбашев, Фолк), 42:31 — 2:4. Тарасенко — 4 (п.в., Бучневич), 58:27 — 2:5.
Вратари: Флери (56:37 — 58:27) — Биннингтон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 31 (12+11+8) — 31 (9+11+11).
Наши: Капризов (18.31/5/-1) — Барбашев (12.57/1/+1), Бучневич (15.56/1/+2), Тарасенко (17.07/5/+3), Торопченко (9.22/0/+1).
11 мая. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19 197 зрителей.
Счет в серии: 2-3.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|2 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|2 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|1 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 2
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 2
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 3
|
Каролина - Бостон
|3 - 2
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|4
|10
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|5
|9
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|4
|9
|И
|Г
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|5
|7
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|5
|5
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|4
|5
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|4
|1.27
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|4
|1.53
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63