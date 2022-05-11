Хет-трик Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Миннесотой». Капризов забросил две шайбы

«Сент-Луис» переиграл «Миннесоту» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:2. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Блюз».

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. У проигравших два гола на счету Кирилла Капризова.

Шестой матч в серии состоится 13 мая на льду «Блюз». Начало встречи — 04.30 по московскому времени. Победитель сыграет во втором раунде против «Колорадо».

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)

Голы: О`Райлли — 4 (бол., Шенн, Перунович), 4:53 — 0:1. Капризов — 6 (бол., Сперджен, Фиала), 13:15 — 1:1. Капризов — 7 (бол., Фиала, Зуккарелло), 17:07 — 2:1. Саад — 1 (Кайру, Томас), 35:28 — 2:2. Тарасенко — 2 (Бучневич, Фолк), 41:03 — 2:3. Тарасенко — 3 (Барбашев, Фолк), 42:31 — 2:4. Тарасенко — 4 (п.в., Бучневич), 58:27 — 2:5.

Вратари: Флери (56:37 — 58:27) — Биннингтон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (12+11+8) — 31 (9+11+11).

Наши: Капризов (18.31/5/-1) — Барбашев (12.57/1/+1), Бучневич (15.56/1/+2), Тарасенко (17.07/5/+3), Торопченко (9.22/0/+1).

11 мая. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19 197 зрителей.

Счет в серии: 2-3.