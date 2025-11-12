«Миннесота» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

«Шаркс» с 19 очками занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Уайлд» с 12 очками — на 12-й строчке «Запада».