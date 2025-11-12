«Сан-Хосе» победил «Миннесоту», Аскаров сделал 28 сейвов

«Сан-Хосе» на выезде переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время у «Уайлд» забил Мэтт Болди, а у «Шаркс» — Уилл Смит. Победный гол в овертайме на счету Коллина Графа.

Российский голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 28 из 29 бросков по воротам.

«Сан-Хосе» набрал 19 очков в 17 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 12-й строчке — 18 очков в 18 играх.