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Сегодня, 03:40

«Миннесота» обыграла в овертайме «Сан-Хосе» и вышла в плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Сан-Хосе» со счетом 5:4.

В составе «Уайлд» одну из шайб забросил Дмитрий Куликов, Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «-2». Победный гол на второй минуте овертайма забил Кевин Фиала, набравший 4 (2+2) очка.

Эта победа гарантировала «Уайлд» участие в плей-офф НХЛ.

«Миннесота» со 101 очком занимает четвертое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 70 очками — на 13-й строчке.

НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сан-Хосе Шаркс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 76 48 28 104
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 75 42 33 94
5 Айлендерс 74 35 39 79
6 Коламбус 75 35 40 76
7 Нью-Джерси 75 26 49 59
8 Филадельфия 76 23 53 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 75 54 21 114
2 Торонто 75 49 26 104
3 Тампа-Бэй 75 46 29 100
4 Бостон 75 46 29 97
5 Баффало 78 29 49 69
6 Детройт 76 29 47 68
7 Оттава 75 28 47 63
8 Монреаль 76 20 56 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 75 55 20 116
2 Сент-Луис 75 45 30 100
3 Миннесота 74 46 28 99
4 Нэшвилл 75 43 32 91
5 Даллас 75 43 32 91
6 Виннипег 76 35 41 81
7 Чикаго 75 25 50 61
8 Аризона 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 75 46 29 101
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 77 40 37 90
4 Вегас 76 41 35 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 74 29 45 69
8 Сиэтл 74 24 50 54
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 75 108
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 60 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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