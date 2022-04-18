«Миннесота» обыграла в овертайме «Сан-Хосе» и вышла в плей-офф НХЛ

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Сан-Хосе» со счетом 5:4.

В составе «Уайлд» одну из шайб забросил Дмитрий Куликов, Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «-2». Победный гол на второй минуте овертайма забил Кевин Фиала, набравший 4 (2+2) очка.

Эта победа гарантировала «Уайлд» участие в плей-офф НХЛ.

«Миннесота» со 101 очком занимает четвертое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 70 очками — на 13-й строчке.