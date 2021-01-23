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«Миннесота» одержала победу над «Сан-Хосе»

06:52
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«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сан-Хосе» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Эрикссон Эк — 3 (Гринуэй, Хартман), 5:01 — 1:0. Нието — 1 (Карлссон, Марло), 6:12 — 1:1. Паризе — 1 (Бьюгстад, Соуси), 33:17 — 2:1. Фиала — 1 (п.в.), 58:44 — 3:1. Гринуэй — 1 (п.в., Эрикссон Эк, Фолиньо), 59:34 — 4:1.

Вратари: Тэлбот (Кяхкенен, 20:00) — Дубник (58:08 — 58:19, 58:37 — 58:44, 58:55 — 59:34).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (7+13+9) — 29 (12+8+9).

Наши: Капризов (15.27/3/0) — Кныжов (10.18/0/0).

23 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

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