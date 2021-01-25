«Сан-Хосе» обыграл «Миннесоту», Капризов отметился результативной передачей

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 5:3.

В составе «Шаркс» отличились Райан Донато, Эвандер Кейн, Ноа Грегор, Брент Бернс и Мэтт Ньето. Хозяева ответили точными бросками Зака Паризе, Ника Бьюгстада и Кевина Фиалы, российский форвард Кирилл Капризов отметился голевой передачей.

После этого матча «Сан-Хосе» с 6 очками занимает седьмое место в Западном дивизионе, «Миннесота» с 8 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сан-Хосе» — 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)