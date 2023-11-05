«Миннесота» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в серии буллитов «Рейнджерс» со счетом 5:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Миннесота», которая прервала серию поражений из четырех игр, с 10 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Рейнджерс» с 17 очками — на второй строчке Востока.

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