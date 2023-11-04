«Миннесота» встретится с «Рейнджерсом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 5 ноября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, штат Миннесота (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Миннесота» — «Рейнджерс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно смотрите в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Уайлд» занимает седьмое место в Центральном дивизионе и 12 место в Западной конференции, в их активе — 8 очков. «Нью-Йорк Рейнджерс» с 16 баллами располагаются на первой строчке в Столичном дивизионе и третьей строчке в Восточной конференции.

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