«Миннесота» по буллитам победила «Рейнджерс», отыгравшись с 0:3

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в серии буллитов «Рейнджерс» со счетом 5:4.

В составе «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей и не реализовал буллит. Команда из Нью-Йорка вела со счетом 3:0 к 26-й минуте, одну из шайб забросил Артемий Панарин, который также реализовал буллит.

После этого матча «Миннесота», которая прервала серию поражений из четырех игр, с 10 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Рейнджерс» с 17 очками — на второй строчке Востока.