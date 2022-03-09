«Миннесота» обыграла «Рейнджерс». Капризов сделал голевую передачу

«Миннесота» выиграла у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Уайлд» прервали трехматчевую победную серию команды из Нью-Йорка.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 23 из 28 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Рейнджерс» — 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)

Голы: Хартман — 22 (Капризов), 10:38 — 1:0. Эрикссон Эк — 17 (Фолиньо, Гринуэй), 14:41 — 2:0. Хант — 4 (Строум, Панарин), 25:03 — 2:1. Зибанежад — 23 (мен.), 28:07 — 2:2. Фиала — 19 (бол., Болди, Фолиньо), 29:13 — 3:2. Фолиньо — 19 (Дамба, Бродин), 33:06 — 4:2. Фиала — 20 (Зуккарелло), 37:44 — 5:2.

Вратари: Тэлбот — Георгиев.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 28 (6+11+11) — 25 (6+7+12).

Наши: Капризов (16.12/4/0), Куликов (17.33/0/+1) — Панарин (18.04/2/-1).

9 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.