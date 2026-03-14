«Миннесота» и «Рейнджерс» сыграют в чемпионате НХЛ 15 марта

«Миннесота» и «Рейнджерс» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 15 марта. Игра пройдет на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле (США), стартовое вбрасывание — в 1.00 по московскому времени.

«Миннесота» — «Рейнджерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

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НХЛ. Регулярный чемпионат

15 марта, 01:00. Grand Casino Arena (Сент-Пол) Миннесота Рейнджерс

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Миннесота» провела 66 матчей и набрала 88 очков, предыдущим соперником «Уайлд» была «Филадельфия» (2:3 Б). У «Рейнджерс» 65 матчей и 62 очка, в пятницу ньюйоркцы обыграли «Виннипег» (6:3).