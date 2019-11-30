«Миннесота» разгромила «Оттаву», Зайцев набрал 1 очко
«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Оттаву» (7:2). «Сенаторз» потерпели третье поражение кряду.
Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев? отметился голевой передачей.
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«Миннесота» — «Оттава» — 7:2 (0:1, 3:1, 4:0)
Голы: Пол — 3 (Зайцев, Боровицки), 15:37 — 0:1. Донато — 3, 29:43 — 1:1. Ткачак — 9 (К. Браун, Л. Браун), 30:37 — 1:2. Сперджен — 3 (Цуккарелло, Стаал), 31:05 — 2:2. Паризе — 11 (Фиала), 33:56 — 3:2. Канин — 5 (Эрикссон Эк, Сперджен), 44:34 — 4:2. Хартман — 3 (Бродин), 46:32 — 5:2. Стаал — 8 (бол.), 50:50 — 6:2. Зукер — 9 (Сперджен, Бродин), 51:38 — 7:2.
Вратари: Стэлок — Нильссон.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 35 (10+17+8) — 35 (9+13+13).
Наши: — - Анисимов (13.05/2/-2), Зайцев (19.05/2/-2), Наместников (12.01/3/0).
29 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
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