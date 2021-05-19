«Миннесота» пропустила шайбу от «Вегаса» после первого удаления Капризова в плей-офф
07:48
«Вегас» в матче первого раунда плей-офф НХЛ забросил третью шайбу в ворота «Миннесоты».
Форвард «рыцарей» Алекс Так отличился, сделав счет 3:1, за 53 секунды до конца третьего периода после того, как форвард «Уайлд» Кирилл Капризов получил 2 минуты штрафа за подножку. Россиянин сфолил при игре команды без вратаря.
Yup, that's a trip.— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) May 19, 2021
? @ATTSportsNetRMW pic.twitter.com/sF6cmCYe3u
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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