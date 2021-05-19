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«Миннесота» пропустила шайбу от «Вегаса» после первого удаления Капризова в плей-офф

07:48
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«Вегас» в матче первого раунда плей-офф НХЛ забросил третью шайбу в ворота «Миннесоты».

Форвард «рыцарей» Алекс Так отличился, сделав счет 3:1, за 53 секунды до конца третьего периода после того, как форвард «Уайлд» Кирилл Капризов получил 2 минуты штрафа за подножку. Россиянин сфолил при игре команды без вратаря.

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