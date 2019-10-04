«Миннесота» проиграла «Нэшвиллу»
«Нэшвилл» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Нападающий «Предаторз» Мэтт Дюшен отметился тремя голевыми передачами.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Миннесота» — 5:2 (0:0, 1:2, 4:0)
Голы: Эллис — 1 (Форсберг, Дюшен), 23:37 — 1:0. Зукер — 1 (бол., Хант, Койву), 36:04 — 1:1. Дамба — 1 (Фолиньо, Сутер), 36:47 — 1:2. Гранлунд — 1 (Йоси, Дюшен), 40:27 — 2:2. Уотсон — 1 (Эллис, Бонино), 41:56 — 3:2. Арвидссон — 1 (Смит, Джохансен), 47:32 — 4:2. Форсберг — 1 (п.в., Экхольм, Дюшен), 58:34 — 5:2.
Вратари: Ринне — Дубник (57:50 — 58:34).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 32 (14+8+10) — 24 (6+6+12).
4 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
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