«Миннесота» продлила контракт с вратарем Густавссоном на пять лет

«Миннесота» продлила контракт с вратарем Филипом Густавссоном на пять лет. Хоккеист получит по нему 34 миллиона долларов США.

27-летний швед играет за «Миннесоту» с 2022 года. В сезоне-2024/25 вратарь в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ одержал 31 победу, коэффициент надежности составил 2,56, а процент отраженных бросков — 91,4. В плей-офф в 6 матчах у него 2 победы, коэффициент надежности 2,71 и 91,4 процента отраженных бросков.

Также в НХЛ вратарь играл за «Оттаву».