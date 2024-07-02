«Миннесота» продлила контракт с Миддлтоном

«Миннесота» сообщила о том, что заключила новое соглашение с канадским защитником Джейкобом Миддлтоном.

28-летний игрок подписал четырехлетний контракт с кэпхитом 4,35 миллиона долларов, который начнет действовать с сезона-2025/26.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Миддлтон набрал 25 (7+18) очков в 80 матчах за «Миннесоту». Всего на его счету 57 (14+43) очков в 239 играх в лиге.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ-2023/24 «Миннесота» не вышла в розыгрыш Кубка Стэнли.