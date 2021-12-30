«Миннесота» продлила контракт с главным тренером Эвасоном
17:53
«Миннесота» объявила о долгосрочном продлении контракта с главным тренером Дином Эвасоном и его тренерским штабом, сообщается на официальном сайте клуба.
57-летний канадский специалист был утвержден на пост тренера команды в июле 2020 года и соглашение было рассчитано на два года.
«Миннесота» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на счету 40 очков после 30 встреч.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/wild/news/evason-staff-extensions-123021/c-329297768
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