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«Миннесота» продлила контракт с главным тренером Эвасоном

17:53
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«Миннесота» объявила о долгосрочном продлении контракта с главным тренером Дином Эвасоном и его тренерским штабом, сообщается на официальном сайте клуба.

57-летний канадский специалист был утвержден на пост тренера команды в июле 2020 года и соглашение было рассчитано на два года.

«Миннесота» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на счету 40 очков после 30 встреч.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/wild/news/evason-staff-extensions-123021/c-329297768

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Анна Горшкова все материалы автора
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