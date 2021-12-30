«Миннесота» продлила контракт с главным тренером Эвасоном

«Миннесота» объявила о долгосрочном продлении контракта с главным тренером Дином Эвасоном и его тренерским штабом, сообщается на официальном сайте клуба.

57-летний канадский специалист был утвержден на пост тренера команды в июле 2020 года и соглашение было рассчитано на два года.

«Миннесота» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на счету 40 очков после 30 встреч.