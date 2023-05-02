«Миннесота» продлила контракт с 32-летним форвардом Юханссоном на 2 года и 4 миллиона долларов

«Миннесота» объявила о продлении контракта с форвардом Маркусом Юханссоном. Новое соглашение с 32-летним шведом рассчитано на 2 года и 4 миллиона долларов.

Юханссон начал сезоне НХЛ в «Вашингтоне», проведя 60 матчей и набрав 28 (13+15) очков.

Во второй половине сезоне он был обменян в «Миннесоту» взамен на пик третьего раунда на драфте-2024. В составе «Уайлд» игрок провел 20 матчей и набрал 18 (6+12) очков.