08:16 5 декабря | ХОККЕЙ — НХЛ

"Миннесота" прервала серию поражений, обыграв "Эдмонтон"

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"Эдмонтон" на своем льду проиграл "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, "Уйалд" прервал серию из трех поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Миннесота" - 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Марун - 8 (Фэйн, Кассиан), 2:56 - 1:0. Койл - 9 (Нидеррайтер, Стаал), 19:05 - 1:1. Койву - 6 (Койл, Дамба), 63:11 - 1:2.

Вратари: Густавссон - Дубник.

Штраф: 11 - 13.

Броски: 29 (13+10+4+2) - 33 (12+11+9+1).

Наши: Слепышев (11:21/0/0) - -.

5 декабря. Эдмонтон. "Роджерс Плэйс".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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КубокЛучшийМира

Ралпачан Фляйшманъ, Да дело не только в Дубнике, ещё и стиль игры такой прививает Будро. Брюсу, видимо, как то надоел "весёлый" хоккей. ))) В прошлом сезоне его "Анахайм" стал самой малопропускающей командой "регулярки". Там что супервратари были? Другое дело, что он там никак не мог определится с первым номером. Здесь же всё понятно и Дубник просто благодарит тренера за выбор, выполняя свою работу. ))) И вот мы видим, что "Миннисота" тоже (пока) меньше всех пропустила.

12:38 5 декабря

Ралпачан Фляйшманъ

Дубняк опять на Нефть мега-настроился. Досадно. что вот криворукому мешало так стоять, когда ему в Альберте давали шансы и пытались сделать из мешка человека?

09:50 5 декабря

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