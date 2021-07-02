«Миннесота» подпишет новый контракт с нападающим Эрикссоном Эком
22:52
«Миннесоты» подпишет новый контракт с нападающим Юэлем Эрикссоном Эком. 24-летний швед, который находится в статусе ограниченно свободного агента, подпишет долгосрочное соглашение с клубом, пишет в Twitter журналист Майкл Руссо.
Эрикссон Эк был выбран «Миннесотой» на драфте-2015 под общим 20-м номером.
Всего он провел в лиге 266 матчей и набрал 96 (43+53) очков.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю