«Миннесота» подпишет новый контракт с нападающим Эрикссоном Эком

«Миннесоты» подпишет новый контракт с нападающим Юэлем Эрикссоном Эком. 24-летний швед, который находится в статусе ограниченно свободного агента, подпишет долгосрочное соглашение с клубом, пишет в Twitter журналист Майкл Руссо.

Эрикссон Эк был выбран «Миннесотой» на драфте-2015 под общим 20-м номером.

Всего он провел в лиге 266 матчей и набрал 96 (43+53) очков.