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«Миннесота» подпишет новый контракт с нападающим Эрикссоном Эком

22:52
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«Миннесоты» подпишет новый контракт с нападающим Юэлем Эрикссоном Эком. 24-летний швед, который находится в статусе ограниченно свободного агента, подпишет долгосрочное соглашение с клубом, пишет в Twitter журналист Майкл Руссо.

Эрикссон Эк был выбран «Миннесотой» на драфте-2015 под общим 20-м номером.

Всего он провел в лиге 266 матчей и набрал 96 (43+53) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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