«Миннесота» подписала новый контракт с нападающим Росси

«Миннесота» объявила о подписании нового контракта с нападающим Марко Росси. Соглашение расситано на три года, игрок получит 15 миллионов долларов США.

В сезоне-2024/25 23-летний австриец в 82 матчах регулярного чемпионата набрал 60 (24+36) очков, что стало для него рекордом в карьере. В плей-офф нападающий в 6 встречах заработал 3 (2+1) очка.

Росси играет за «Миннесоту» с 2022 года. Также он выступал за «Айову» в АХЛ, «Цюрих» и молодежный «Оттава Сиксти Севенс».