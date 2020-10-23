«Миннесота» подписала контракт с лучшим бомбардиром юниорской лиги Онтарио

«Миннесота» заключила стандартный контракт новичка с нападающим Марко Росси. Соглашение рассчитано на три года, сообщает в Twitter журналист Майкл Руссо.

«Дикари» выбрали Росси на драфте-2020 под общим 9-м номером.

В прошедшем сезоне 19-летний австриец стал лучшим бомбардиром юниорской лиги Онтарио, набрав за «Оттаву 67» 120 (39+81) очков. Он стал первым европейцем в истории, который выиграл гонку бомбардиров в ОХЛ, и первым европейцем, который стал лучшим бомбардиром всей Канадской хоккейной лиги со времен Александра Радулова в сезоне-2005/06.