«Миннесота» подписала контракт с форвардом Маккэрроном на шесть лет

«Миннесота» объявила о подписании контракта с нападающим Майклом Маккэрроном.

Соглашение рассчитано на шесть лет и общую сумму 20 миллионов долларов. Среднегодовая зарплата составит 3,33 миллиона долларов.

30-летний американец перешел в «Миннесоту» из «Нэшвилла» по ходу сезона-2025/26. На счету Маккэррона 20 матчей за «Уайлд» и 5 (3+2) очков в регулярном чемпионате. В Кубке Стэнли-2026 — 11 матчей и 4 (2+2) очка.