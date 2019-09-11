«Миннесота» подписала контракт с Фиалой на два года
19:52
«Миннесота» продлила контракт с нападающим Кевином Фиалой. 23-летний швейцарец, который находился в статусе ограничено свободного агента, подписал соглашение на два года, сообщает официальный сайт «Уайлд».
За первый сезон Фиала заработает 2,5 миллиона долларов, за второй — 3,5.
Фиала оказался в «Миннесоте» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Нэшвиллом». В сезоне-2018/19 нападающий набрал 39 (13+26) очков в 83 матчах.
NEWS: #MNWild re-signs forward @KevinFiala22 to a two-year, $ 6 million contract.— Minnesota Wild (@mnwild) September 11, 2019
? More details ? https://t.co/xJyowmJHVC pic.twitter.com/jA5AmndXiE
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