«Миннесота» подписала контракт с Фиалой на два года

«Миннесота» продлила контракт с нападающим Кевином Фиалой. 23-летний швейцарец, который находился в статусе ограничено свободного агента, подписал соглашение на два года, сообщает официальный сайт «Уайлд».

За первый сезон Фиала заработает 2,5 миллиона долларов, за второй — 3,5.

Фиала оказался в «Миннесоте» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Нэшвиллом». В сезоне-2018/19 нападающий набрал 39 (13+26) очков в 83 матчах.

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