"Миннесота" подписала двухлетний контракт с Донато

Нападающий Райан Донато подписал двухлетний контракт с "Миннесотой", сообщает официальный сайт клуба. За этот период он заработает 3,8 миллиона долларов.

По ходу прошлого сезона он был обменян из "Бостона" в "Миннесоту". На счету 23-летнего нападающего 25 (10+15) очков в 56 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "-15".

В прошлом году форвард играл за сборную США на ОИ-2018 в Пхенчхане, где в пяти поединках набрал 6 (5+1) очков.

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