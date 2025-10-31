«Миннесота» проиграла «Питтсбургу», Капризов забил гол

«Миннесота» на своем льду проиграла «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

Единственный гол «Уайлд» забил российский нападающий Кирилл Капризов. 28-летний россиянин в этом сезоне набрал 16 (7+9) очков в 12 матчах.

Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отметился голевой передачей. 39-летний россиянин в этом сезоне набрал 17 (3+14) очков в 11 играх.

Голами у «Пингвинз» отметились Райан Ши, Брайан Раст, Бенджамин Киндел и Энтони Манта.

«Питтсбург» лидирует в Восточной конференции — 18 очков в 12 играх. «Миннесота» идет на 13-й строчке в Западной конференции — 9 очков в 12 матчах.