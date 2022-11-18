«Питтсбург» был сильнее «Миннесоты». У Малкина и Капризова по одной передаче
«Питтсбург» на выезде обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.
В составе «Пингвинов» дублем отметился Сидни Кросби, еще по одной шайбе забивали Райан Пелинг, Крис Летанг, Брок Макгинн и Джейк Гентцел.
У «Уайлд» шайбы на счету Ерикссона (дубль), Брэндона Дюхейма и Мэтью Дамбы.
Российские нападающие «Питтсбурга» и «Миннесоты» Евгений Малкин и Кирилл Капризов отметились результативными передачами.
«Миннесота» с 16 очками на 10-м месте Западной конференции. «Питтсбург» с 17 очками — 11-й на Востоке.
Хоккей
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Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Питтсбург» — 4:6 (0:2, 2:1, 2:3)
Голы: Кросби — 8 (Гюнцель, Ракелль), 8:15 — 0:1. Пелинг — 2 (Блюгерс, Арчибальд), 17:03 — 0:2. Духайм — 3 (Фолиньо), 24:31 — 1:2. Эрикссон Эк — 5, 24:43 — 2:2. Летанг — 1 (бол., Кросби, Малкин), 38:20 — 2:3. Кросби — 9 (бол., Гюнцель, Джерри), 45:50 — 2:4. Эрикссон Эк — 6 (мен., Годро, Бродин), 51:23 — 3:4. Макгинн — 5 (Хейнен, Картер), 54:33 — 3:5. Гюнцель — 9 (п.в., Кросби, Петтерссон), 56:31 — 3:6. Дамба — 2 (Капризов, Зуккарелло), 59:52 — 4:6.
Вратари: Густавссон (56:08 — 56:31) — Джерри (44:27 — 44:57).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 23 (5+9+9) — 31 (4+16+11).
Наши: Капризов (17.50/3/-2) — Малкин (17.21/1/-2).
18 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18224 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|14
|3
|28
|2
|Каролина
|17
|10
|7
|22
|3
|Айлендерс
|18
|11
|7
|22
|4
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|19
|5
|Питтсбург
|17
|7
|10
|17
|6
|Филадельфия
|17
|7
|10
|17
|7
|Вашингтон
|19
|7
|12
|17
|8
|Коламбус
|16
|6
|10
|13
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|17
|15
|2
|30
|2
|Торонто
|18
|9
|9
|22
|3
|Тампа-Бэй
|17
|10
|7
|21
|4
|Флорида
|17
|9
|8
|19
|5
|Детройт
|16
|7
|9
|18
|6
|Монреаль
|17
|8
|9
|17
|7
|Баффало
|17
|7
|10
|14
|8
|Оттава
|16
|6
|10
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|17
|10
|7
|22
|2
|Виннипег
|15
|10
|5
|21
|3
|Колорадо
|15
|9
|6
|19
|4
|Нэшвилл
|17
|8
|9
|17
|5
|Сент-Луис
|16
|8
|8
|16
|6
|Миннесота
|17
|7
|10
|16
|7
|Чикаго
|16
|6
|10
|15
|8
|Аризона
|15
|6
|9
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|17
|13
|4
|26
|2
|Лос-Анджелес
|19
|11
|8
|23
|3
|Сиэтл
|16
|8
|8
|19
|4
|Эдмонтон
|17
|9
|8
|18
|5
|Калгари
|16
|7
|9
|16
|6
|Сан-Хосе
|18
|6
|12
|15
|7
|Ванкувер
|17
|5
|12
|13
|8
|Анахайм
|17
|5
|12
|11
|18.11
|03:00
|
Бостон – Филадельфия
|4 : 1
|18.11
|03:00
|
Каролина – Колорадо
|2 : 3 ОТ
|18.11
|03:00
|
Коламбус – Монреаль
|6 : 4
|18.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Калгари
|4 : 1
|18.11
|03:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|2 : 3 ОТ
|18.11
|03:00
|
Флорида – Даллас
|4 : 6
|18.11
|04:00
|
Виннипег – Анахайм
|3 : 2
|18.11
|04:00
|
Миннесота – Питтсбург
|4 : 6
|18.11
|04:00
|
Нэшвилл – Айлендерс
|5 : 4
|18.11
|04:00
|
Сент-Луис – Вашингтон
|5 : 4 Б
|18.11
|06:00
|
Вегас – Аризона
|- : -
|18.11
|06:00
|
Сиэтл – Рейнджерс
|- : -
|18.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|17
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|17
|28
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|17
|26
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|17
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|17
|13
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|17
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|14
|1.89
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|11
|2.08
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|11
|2.09