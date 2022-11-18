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«Питтсбург» был сильнее «Миннесоты». У Малкина и Капризова по одной передаче

«Питтсбург» на выезде обыграл «Миннесоту»
Руслан Минаев
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«Питтсбург» на выезде обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

В составе «Пингвинов» дублем отметился Сидни Кросби, еще по одной шайбе забивали Райан Пелинг, Крис Летанг, Брок Макгинн и Джейк Гентцел.

У «Уайлд» шайбы на счету Ерикссона (дубль), Брэндона Дюхейма и Мэтью Дамбы.

Российские нападающие «Питтсбурга» и «Миннесоты» Евгений Малкин и Кирилл Капризов отметились результативными передачами.

«Миннесота» с 16 очками на 10-м месте Западной конференции. «Питтсбург» с 17 очками — 11-й на Востоке.

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«Миннесота» — «Питтсбург» — 4:6 (0:2, 2:1, 2:3)

Голы: Кросби — 8 (Гюнцель, Ракелль), 8:15 — 0:1. Пелинг — 2 (Блюгерс, Арчибальд), 17:03 — 0:2. Духайм — 3 (Фолиньо), 24:31 — 1:2. Эрикссон Эк — 5, 24:43 — 2:2. Летанг — 1 (бол., Кросби, Малкин), 38:20 — 2:3. Кросби — 9 (бол., Гюнцель, Джерри), 45:50 — 2:4. Эрикссон Эк — 6 (мен., Годро, Бродин), 51:23 — 3:4. Макгинн — 5 (Хейнен, Картер), 54:33 — 3:5. Гюнцель — 9 (п.в., Кросби, Петтерссон), 56:31 — 3:6. Дамба — 2 (Капризов, Зуккарелло), 59:52 — 4:6.

Вратари: Густавссон (56:08 — 56:31) — Джерри (44:27 — 44:57).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 23 (5+9+9) — 31 (4+16+11).

Наши: Капризов (17.50/3/-2) — Малкин (17.21/1/-2).

18 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18224 зрителя.

Евгений Малкин
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Питтсбург Пингвинз
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3 Тампа-Бэй 17 10 7 21
4 Флорида 17 9 8 19
5 Детройт 16 7 9 18
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18.11 03:00
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