Гол Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Миннесотой»

«Питтсбург» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Победную шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин. Также в этой встрече он отметился голевой передачей.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился одной заброшенной шайбой. В начале третьего периода он сравнял счет.

Малкин был признан первой звездой встречи, а Малкин — третьей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Питтсбург» — 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Ракелль — 18 (Марино, Зукер), 1:06 — 0:1. Дамба — 7 (бол., Болди), 10:51 — 1:1. Гюнтцель — 32 (бол., Летанг, Малкин), 21:54 — 1:2. Ракелль — 19 (Кросби), 29:49 — 1:3. Годро — 10 (Фиала, Болди), 37:48 — 2:3. Капризов — 38 (Хартман, Сперджен), 41:02 — 3:3. Малкин — 17 (Раст, Марино), 63:57 — 3:4.

Вратари: Тэлбот — Десмит.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 31 (14+10+5+2) — 39 (9+16+7+7).

Наши: Капризов (21.01/5/0), Куликов (21.39/1/-1) — Малкин (21.32/6/+1).

1 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18978 зрителей.