«Миннесота» победила «Оттаву», Юров сделал результативную передачу

«Миннесота» дома обыграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев отличились Тайлер Питлик, Райан Хартман и Юэль Эрикссон Эк. Российский форвард «Уайлд» Данила Юров сделал результативную передачу. У гостей забили Тим Штюцле и Дилан Козенс.

«Миннесота» одержала третью победу подряд и поднялась на третье место в таблице Западной конференции с 41 очком в 32 играх. «Оттава» идет на 14-й строчке «Востока» с 32 очками в 31 матче.

«Миннесота» проведет следующий матч 15 декабря дома против «Бостона», «Оттава» сыграет на выезде против «Виннипега» 16 декабря.