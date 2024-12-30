«Миннесота» без Капризова уступила «Оттаве»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Оттаве» со счетом 1:3.

В составе «Уайлд» шайбу забросил Фредерик Годро, у «Сенаторз» голы на счету Ридли Грейга, Джоша Норриса и Клода Жиру. Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов пропускал встречу из-за травмы.

После этого матча «Миннесота» с 48 очками занимает третье место в Западной конференции, «Оттава» с 40 очками — на восьмой строчке «Востока».