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Сегодня, 00:32

Гол и две передачи Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Оттавой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Кирилл Капризов.
Фото ХК «Миннесота»

«Миннесота» победила «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.

Главным действующим лицом стал нападающий Кирилл Капризов, который забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Капризов достиг отметки в 200 очков за карьеру в НХЛ. На это ему потребовалось 167 игр. Быстрее него из действующих хоккеистов этого добивались только три игрока.

Также российский форвард стал первым игроком клуба, которому для достижения 40 или более очков понадобилась всего 31 игра в рамках одного сезона.

«Миннесота» одержала пятую победу подряд и занимает пятое место в Западной конференции (38 очков).

А вот у «Оттавы» прервалась серия из четырех побед подряд: 13-е место на Востоке и 30 очков.

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«Миннесота» — «Оттава» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы: Капризов — 19 (Зуккарелло, Стил), 8:19 — 1:0. Зуккарелло — 14 (Стил, Капризов), 21:34 — 2:0. Сперджен — 3 (Капризов, Фолиньо), 29:27 — 3:0. Кастелич — 3 (Хэмоник, Келли), 44:58 — 3:1. Жиру — 14 (Ткачак, Батерсон), 58:20 — 3:2. Годро — 8 (п.в.), 59:34 — 4:2.

Вратари: Густавссон — Форсберг (57:35 — 58:20, 58:24 — 59:34).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (11+9+3) — 27 (5+7+15).

Наши: Капризов (17.52/4/+2) — Зайцев (19.07/1/-1).

18 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18213 зрителей.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Оттава Сенаторз
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5 Айлендерс 32 18 14 37
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Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 30 24 6 50
2 Торонто 32 19 13 44
3 Тампа-Бэй 30 20 10 41
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5 Детройт 30 13 17 32
6 Баффало 31 15 16 32
7 Оттава 31 14 17 30
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1 Даллас 32 18 14 42
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