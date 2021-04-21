«Миннесота» отреагировала на обвинительный приговор полицейскому, убившему Флойда

«Миннесота» 21 апреля на своей странице в Twitter отреагировала на обвинительный приговор полицейскому Дереку Шовену, который убил афроамериканца Джорджа Флойда в марте прошлого года.

«Хотя приговор и знаменует конец судебного разбирательства, выводы должны быть сделаны. «Миннесота» к изменению социума путем становления безопасной и дружелюбной среды существования для всех. Мы все несем ответственность за будущее, и от каждого из нас зависит исцеление и единство», — сообщается в заявлении клуба НХЛ.

Присяжные 20 апреля объявили Шовена виновным по всем пунктам обвинения: убийство второй и третьей степени, а также непредумышленное убийство второй степени. Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения. Коллегия присяжных вынесла решение во вторник днем. Присяжным потребовалось меньше суток, чтобы принять решение. Во время оглашения приговора Шовен не выказал никаких эмоций.