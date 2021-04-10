«Миннесота» опубликовала документальный фильм о карьере Капризова
09:49
«Миннесота» опубликовала в Youtube документальный фильм о форварде Кирилле Капризове.
В фильме рассказывается о начале карьеры 23-летнего россиянина в новокузнецком «Металлурге», выступлении в КХЛ, а также о переходе в «Миннесоту» и быте в США.
Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В текущем сезоне форвард провел 39 матчей в НХЛ, в которых набрал 34 (16+18) очков.
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