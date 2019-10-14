«Миннесота» одержала победу над «Оттавой», у Наместникова и Зайцева — «-1»
«Миннесота» обыграла на выезде «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. В составе гостей отличились форварды Виктор Раск и Зак Паризе.
«Миннесота» набрала первые очки в сезоне: до этого команда Брюса Будро проиграла в 4-х матчах подряд.
Российские игроки «Оттавы» — защитник Никита Зайцев и нападающий Владислав Наместников — результативными действиями не отметились. У хоккеистов показатели полезности «-1».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Миннесота» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Раск — 1 (Гринуэй), 49:23 — 0:1. Паризе — 2 (п.в., Койву), 57:41 — 0:2.
Вратари: Андерсон (57:05 — 57:41, 57:50 — 58:54, 59:11 — 59:41) — Стэлок.
Штраф: 14 — 12.
Броски: 26 (7+12+7) — 35 (11+12+12).
Наши: Зайцев (21.38/1/-1), Наместников (18.52/2/-1) — -.
14 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.
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