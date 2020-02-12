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«Миннесота» обыграла «Вегас»

06:50

«Миннесота» обыграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). «Голден Найтс» потерпел второе поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Вегас» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Эрикссон Эк — 7 (бол., Гринуэй, Дамба), 5:30 — 1:0. Сперджен — 7 (бол., Фиала, Сутер), 12:44 — 2:0. Фиала — 14 (Паризе, Бродин), 29:11 — 3:0. Паризе — 21 (бол., Стаал, Фиала), 35:47 — 4:0.

Вратари: Стэлок — Флери (Суббан, 40:00).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 25 (8+12+5) — 26 (8+14+4).

12 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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