«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе»
08:59
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сан-Хосе» со счетом 3:2.
«Шаркс» прервал свою серию из трех поражений.
После этого матча «Миннесота» с 75 очками расположилась на седьмом месте в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 62 очками — на 13-м месте на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Миннесота» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Голы: Сутер — 8 (Хартман, Койву), 8:34 — 0:1. Ноесен — 7 (бол., Грегор, Хед), 14:40 — 1:1. Гальченюк — 7 (Паризе, Сутер), 31:30 — 1:2. Паризе — 25 (Канин, Фиала), 34:48 — 1:3. Торнтон — 6 (Серенсен, Майер), 49:08 — 2:3.
Вратари: Джонс (57:58) — Стэлок.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 42 (14+8+20) — 27 (12+12+3).
Наши: — - -.
6 марта. Сан-Хосе. SAP Center