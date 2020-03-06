«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сан-Хосе» со счетом 3:2.

«Шаркс» прервал свою серию из трех поражений.

После этого матча «Миннесота» с 75 очками расположилась на седьмом месте в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 62 очками — на 13-м месте на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Миннесота» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Сутер — 8 (Хартман, Койву), 8:34 — 0:1. Ноесен — 7 (бол., Грегор, Хед), 14:40 — 1:1. Гальченюк — 7 (Паризе, Сутер), 31:30 — 1:2. Паризе — 25 (Канин, Фиала), 34:48 — 1:3. Торнтон — 6 (Серенсен, Майер), 49:08 — 2:3.

Вратари: Джонс (57:58) — Стэлок.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 42 (14+8+20) — 27 (12+12+3).

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6 марта. Сан-Хосе. SAP Center