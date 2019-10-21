«Миннесота» обыграла «Монреаль» и одержала вторую победу в сезоне

«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Монреаль» — 4:3. Первой звездой встречи стал форвард «дикарей» Джейсон Цукер, набравший 2 (1+1) очка.

«Миннесота» одержала вторую победу в сезоне, но с 4 очками осталась на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль» (10) — 8-й.

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