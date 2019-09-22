«Миннесота» обыграла «Колорадо», у Ничушкина «-2»

«Миннесота» в предсезонном матче НХЛ дома обыграла «Колорадо» — 4:3. Самым результативным игроком встречи стал форвард «дикарей» Матс Цуккарелло, набравший 3(1+2) очка. На счету нападающего «лавин» Валерия Ничушкина показатель полезности «-2» и 4 броска в створ за 17.10 на льду (5.17 — в большинстве). У Владислава Каменева «-1», 2 минуты штрафа, 2 броска, 67% выигранных вбрасываний за 17.24.

НХЛ. Контрольные матчи

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Голы: Дамба — 1 (Штурм, Хартман), 2:50 — 1:0. Льюис — 1 (Боуэрс), 21:51 — 1:1. Зукер — 1 (Дамба, Цуккарелло), 22:47 — 2:1. Стаал — 1 (Цуккарелло), 34:48 — 3:1. Мегна — 1 (Грир, Ринуф), 39:57 — 3:2. Цуккарелло — 1 (Гринуэй, Стаал), 49:44 — 4:2. Тимминс — 1 (Мегна, Боуэрс), 57:32 — 4:3.

Вратари: Дубник — Францоуз (58:01).

Штраф: 35 — 17.

Броски: 26 (12+10+4) — 33 (7+13+13).

Наши: — - Каменев (17.24/2/-1), Ничушкин (17.10/4/-2).

22 сентября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

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