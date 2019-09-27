«Миннесота» обыграла «Даллас», Худобин отразил 21 бросок

«Миннесота» в предсезонном домашнем матче НХЛ обыграла «Даллас» — 2:1. Голкипер «звезд» Антон Худобин отразил 21 бросок из 23. На счету Александра Радулова 4 броска в створ и силовой прием за 18.34 на льду (5.25 — в большинстве). У Дениса Гурьянова показатель полезности «-2» за 11.36.

НХЛ. Контрольные матчи

«Даллас Старз» (Даллас) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Гринуэй — 1 (Эрикссон Эк, Фолиньо), 20:26 — 0:1. Зукер — 2 (Хартман, Бельпедио), 33:13 — 0:2. Факса — 1 (Харли, Кольяно), 39:11 — 1:2.

Вратари: Худобин (58:47 — 59:22, 59:31) — Дубник.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (5+15+10) — 23 (8+7+8).

Наши: Гурьянов (11.36/0/-2), Радулов (18.34/4/0) — -.

27 сентября. Даллас. American Airlines Center.

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