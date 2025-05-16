«Миннесота» объявила о подписании контракта новичка с Юровым

Бывший нападающий «Металлурга» Данила Юров подписал контракт с «Миннесотой», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение новичка с 21-летним россиянином рассчитано на три года. «Миннесота» выбрала россиянина под общим 24-м номером драфта НХЛ в 2022 году.

В апреле этого года Юров расторг контракт с «Металлургом». При этом клуб сохранил за собой спортивные права на хоккеиста. Он снова станет игроком команды, если решит вернуться в КХЛ.

В сезоне-2024/25 Юров набрал 25 (13+12) очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету один гол в пяти встречах.