«Миннесота» обменяла Зукера в «Питтсбург» на Гальченюка и драфт-пик первого раунда

«Питтсбург» и «Миннесота» произвели обмен, сообщает официальный сайт лиги. «Пингвины» получили нападающего Джойсона Зукера, «дикари» — форварда Алекса Галюченюка, защитника Калена Эддисона и условный выбор первого раунда драфта-2020.

На счету 28-летнего Зукера в текущем сезоне 29 (14+15) очков в 45 матчах. Его контракт истекает в 2023 году, он зарабатывает 5,5 миллиона долларов в год.

У 25-летнего Гальченюка 17 (5+12) очков при показателе полезности «-7» в 45 матчах. Он был выбран «Монреалем» на драфте 2012 года под третьим общим номером. В конце текущего сезона американец может стать неограниченно свободным агентом. Он зарабатывает 4,9 миллиона в год.

19-летний Эддисон играет в WHL. Он был задрафтован «Миннесотой» на драфте 2018 года под общим 53-м номером.