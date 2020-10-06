«Миннесота» обменяла Дубника в «Сан-Хосе»
07:55
«Сан-Хосе» согласовал с «Миннесотой» обмен голкипера Девана Дубника. Взамен «Уайлд» получили выбор в пятом раунде драфта-2022, сообщает сайт клуба.
Кроме этого, «Шаркс» также получат выбор в седьмом раунде драфта-2022, а еще «Миннесота» удержит в своей платежной ведомости 50 процентов зарплата Дубника.
Таким образом, в платежной ведомости «Сан-Хосе» и «Миннесоты» вратарь займет 2,167 миллиона долларов.
34-летний Дубник сыграл 30 матчей в сезоне-2019/20, пропуская в среднем 3,35 шайбы.
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