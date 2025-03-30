«Миннесота» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Нью-Джерси» — 2:5.

В составе «Уайлд» отличились Маркус Фолиньо и Райан Хартман, Яков Тренин завершил встречу с показателем полезности «-1». У гостей хет-трик оформил Нико Хишер, еще по голу забили Пол Коттер и Томаш Татар.