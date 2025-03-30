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«Миннесота» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Разин
корреспондент

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Нью-Джерси» — 2:5.

В составе «Уайлд» отличились Маркус Фолиньо и Райан Хартман, Яков Тренин завершил встречу с показателем полезности «-1». У гостей хет-трик оформил Нико Хишер, еще по голу забили Пол Коттер и Томаш Татар.

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НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 17 12 5 26
2 Нью-Джерси 15 10 5 20
3 Рейнджерс 16 8 8 17
4 Вашингтон 14 8 6 16
5 Айлендерс 14 7 7 16
6 Коламбус 13 6 7 12
7 Питтсбург 15 5 10 12
8 Филадельфия 17 4 13 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 16 11 5 23
2 Монреаль 15 9 6 21
3 Тампа-Бэй 14 9 5 20
4 Оттава 16 9 7 19
5 Флорида 15 8 7 18
6 Торонто 17 8 9 18
7 Баффало 14 7 7 17
8 Детройт 16 7 9 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 17 11 6 25
2 Юта 16 10 6 20
3 Даллас 15 9 6 19
4 Колорадо 16 9 7 19
5 Нэшвилл 15 6 9 17
6 Сент-Луис 15 7 8 15
7 Виннипег 16 5 11 13
8 Чикаго 15 4 11 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 16 11 5 25
2 Вегас 17 10 7 22
3 Сиэтл 14 8 6 17
4 Анахайм 15 7 8 15
5 Сан-Хосе 16 7 9 15
6 Калгари 15 7 8 14
7 Лос-Анджелес 13 4 9 10
8 Ванкувер 17 3 14 7
Результаты / календарь
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7.11
8.11
9.11
4.11 03:00 Тампа-Бэй – Детройт 4 : 2
4.11 03:00 Рейнджерс – Сент-Луис 3 : 1
4.11 03:00 Филадельфия – Миннесота 2 : 4
4.11 03:00 Питтсбург – Вегас 2 : 3
4.11 03:00 Торонто – Юта 2 : 3
4.11 03:00 Нью-Джерси – Эдмонтон 4 : 3 Б
4.11 03:00 Коламбус – Колорадо 7 : 2
4.11 03:00 Вашингтон – Даллас 5 : 6
4.11 03:00 Монреаль – Виннипег 4 : 5 ОТ
4.11 04:00 Нэшвилл – Каролина 4 : 1
4.11 05:00 Ванкувер – Анахайм 4 : 5
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