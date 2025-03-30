«Миннесота» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Нью-Джерси» — 2:5.
В составе «Уайлд» отличились Маркус Фолиньо и Райан Хартман, Яков Тренин завершил встречу с показателем полезности «-1». У гостей хет-трик оформил Нико Хишер, еще по голу забили Пол Коттер и Томаш Татар.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|17
|12
|5
|26
|2
|Нью-Джерси
|15
|10
|5
|20
|3
|Рейнджерс
|16
|8
|8
|17
|4
|Вашингтон
|14
|8
|6
|16
|5
|Айлендерс
|14
|7
|7
|16
|6
|Коламбус
|13
|6
|7
|12
|7
|Питтсбург
|15
|5
|10
|12
|8
|Филадельфия
|17
|4
|13
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|11
|5
|23
|2
|Монреаль
|15
|9
|6
|21
|3
|Тампа-Бэй
|14
|9
|5
|20
|4
|Оттава
|16
|9
|7
|19
|5
|Флорида
|15
|8
|7
|18
|6
|Торонто
|17
|8
|9
|18
|7
|Баффало
|14
|7
|7
|17
|8
|Детройт
|16
|7
|9
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|2
|Юта
|16
|10
|6
|20
|3
|Даллас
|15
|9
|6
|19
|4
|Колорадо
|16
|9
|7
|19
|5
|Нэшвилл
|15
|6
|9
|17
|6
|Сент-Луис
|15
|7
|8
|15
|7
|Виннипег
|16
|5
|11
|13
|8
|Чикаго
|15
|4
|11
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|16
|11
|5
|25
|2
|Вегас
|17
|10
|7
|22
|3
|Сиэтл
|14
|8
|6
|17
|4
|Анахайм
|15
|7
|8
|15
|5
|Сан-Хосе
|16
|7
|9
|15
|6
|Калгари
|15
|7
|8
|14
|7
|Лос-Анджелес
|13
|4
|9
|10
|8
|Ванкувер
|17
|3
|14
|7
Результаты / календарь
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9.11
|4.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Детройт
|4 : 2
|4.11
|03:00
|Рейнджерс – Сент-Луис
|3 : 1
|4.11
|03:00
|Филадельфия – Миннесота
|2 : 4
|4.11
|03:00
|Питтсбург – Вегас
|2 : 3
|4.11
|03:00
|Торонто – Юта
|2 : 3
|4.11
|03:00
|Нью-Джерси – Эдмонтон
|4 : 3 Б
|4.11
|03:00
|Коламбус – Колорадо
|7 : 2
|4.11
|03:00
|Вашингтон – Даллас
|5 : 6
|4.11
|03:00
|Монреаль – Виннипег
|4 : 5 ОТ
|4.11
|04:00
|Нэшвилл – Каролина
|4 : 1
|4.11
|05:00
|Ванкувер – Анахайм
|4 : 5
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