«Миннесота» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

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«Миннесота» на своем льду проиграла «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нэшвилл» набрал 53 очка и занимает 8-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 13-й строчке — 47 очков.