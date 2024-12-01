«Миннесота» — «Нэшвилл»: видеообзор матча

«Миннесота» дома победила «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

После этого матча «Миннесота» с 36 очками занимает второе место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 20 очками — на предпоследней строчке.