«Миннесота» выиграла у «Нэшвилла», Капризов оформил ассистентский хет-трик

«Миннесота» переиграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. Игра прошла на арене «Гранд Казино» в Сент-Поле.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов сделал в этой встрече три голевые передачи. У 29-летнего россиянина теперь 40 (17+23) очков в 23 матчах этого сезона.

Другой российский форвард хозяев Максим Шабанов отметился одной заброшенной шайбой. У 26-летнего россиянина теперь 14 (9+5) очков в 22 играх.

Также у «Миннесоты» Мэтт Болди оформил дубль, а также по одному голу забили Брок Фэйбер, Блэйк Коулмэн, Маркус Фолиньо и Юэль Эрикссон Эк. У «Предаторз» отличились Николас Хэг, Джонатан Маршессо и Филип Форсберг.

«Миннесота» набрала 36 очков в 23 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 5-й строчке — 27 очков в 22 играх.

Следующим соперником «Уайлд» будет «Калгари» (20 ноября), а «Предаторз» сыграют против «Питтсбурга» (22 ноября).