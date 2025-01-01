«Миннесота» без Капризова переиграла «Нэшвилл»

«Миннесота» выиграла у «Нэшвилла» в матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Прелаторз» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов пропустил эту встречу из-за травмы верхней поверхности тела.

«Миннесота» с 50 очками в 38 матчах занимает 3-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 14-й строчке — 29 очков в 38 играх.