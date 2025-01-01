«Миннесота» без Капризова переиграла «Нэшвилл»
«Миннесота» выиграла у «Нэшвилла» в матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Прелаторз» потерпели третье поражение подряд.
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов пропустил эту встречу из-за травмы верхней поверхности тела.
«Миннесота» с 50 очками в 38 матчах занимает 3-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 14-й строчке — 29 очков в 38 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|37
|25
|12
|52
|2
|Нью-Джерси
|39
|24
|15
|51
|3
|Каролина
|36
|22
|14
|45
|4
|Питтсбург
|38
|17
|21
|39
|5
|Коламбус
|37
|15
|22
|36
|6
|Филадельфия
|37
|16
|21
|36
|7
|Айлендерс
|38
|14
|24
|35
|8
|Рейнджерс
|36
|16
|20
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|38
|23
|15
|48
|2
|Флорида
|38
|23
|15
|48
|3
|Бостон
|39
|20
|19
|44
|4
|Тампа-Бэй
|34
|20
|14
|42
|5
|Оттава
|36
|19
|17
|40
|6
|Монреаль
|37
|17
|20
|37
|7
|Детройт
|36
|14
|22
|32
|8
|Баффало
|37
|14
|23
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|38
|27
|11
|55
|2
|Миннесота
|37
|22
|15
|48
|3
|Колорадо
|37
|22
|15
|44
|4
|Даллас
|35
|21
|14
|43
|5
|Юта
|36
|16
|20
|38
|6
|Сент-Луис
|38
|17
|21
|38
|7
|Нэшвилл
|37
|11
|26
|29
|8
|Чикаго
|37
|12
|25
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|37
|25
|12
|53
|2
|Лос-Анджелес
|36
|21
|15
|47
|3
|Эдмонтон
|36
|21
|15
|45
|4
|Ванкувер
|35
|17
|18
|42
|5
|Калгари
|36
|17
|19
|41
|6
|Сиэтл
|38
|17
|21
|36
|7
|Анахайм
|35
|14
|21
|32
|8
|Сан-Хосе
|39
|11
|28
|28
Результаты / календарь
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
|1.01
|01:00
|
Чикаго – Сент-Луис
|- : -
|1.01
|04:00
|
Миннесота – Нэшвилл
|- : -
|1.01
|04:00
|
Детройт – Питтсбург
|- : -
|1.01
|04:00
|
Сан-Хосе – Филадельфия
|- : -
|1.01
|04:00
|
Анахайм – Нью-Джерси
|- : -
|1.01
|04:00
|
Даллас – Баффало
|- : -
|1.01
|04:00
|
Колорадо – Виннипег
|- : -
|1.01
|04:00
|
Коламбус – Каролина
|- : -
|1.01
|05:00
|
Эдмонтон – Юта
|- : -
|1.01
|05:00
|
Калгари – Ванкувер
|- : -
Новости