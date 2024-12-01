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Сегодня, 06:34

«Миннесота» в овертайме победила «Нэшвилл», Капризов и Свечков забили по голу

Сергей Разин
корреспондент
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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Нэшвилл» со счетом 3:2.

В составе «Уайлд» 2 (1+1) очка набрал Кирилл Капризов, еще по шайбе забросили Деклан Чисхолм и Джаред Сперджен. У «Предаторз» отличились Федор Свечков, забивший первый гол в НХЛ, а также Райан О'Райлли.

В текущем сезоне Капризов провел 23 матча и набрал 38 (15+23) очков.

После этого матча «Миннесота» с 36 очками занимает второе место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 20 очками — на предпоследней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Чисхольм — 1 (Годро), 18:57 — 1:0. Свечков — 1 (Евангелиста, Йоси), 19:39 — 1:1. О`Райлли — 5 (бол., Стэмкос, Йоси), 22:29 — 1:2. Капризов — 15 (бол., Росси, Сперджен), 28:24 — 2:2. Сперджен — 3 (Капризов, Эрикссон Эк), 61:00 — 3:2.

Вратари: Густавссон — Сарос.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 28 (14+6+6+2) — 27 (8+12+7+0).

Наши: Капризов (21.34/5/+1), Тренин (16.05/2/0), Хуснутдинов (8.12/1/0) — Свечков (9.57/2/+1).

1 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19064 зрителя.

НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нэшвилл Предаторз
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6 Айлендерс 25 9 16 24
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