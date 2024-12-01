«Миннесота» в овертайме победила «Нэшвилл», Капризов и Свечков забили по голу
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Нэшвилл» со счетом 3:2.
В составе «Уайлд» 2 (1+1) очка набрал Кирилл Капризов, еще по шайбе забросили Деклан Чисхолм и Джаред Сперджен. У «Предаторз» отличились Федор Свечков, забивший первый гол в НХЛ, а также Райан О'Райлли.
В текущем сезоне Капризов провел 23 матча и набрал 38 (15+23) очков.
После этого матча «Миннесота» с 36 очками занимает второе место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 20 очками — на предпоследней строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Чисхольм — 1 (Годро), 18:57 — 1:0. Свечков — 1 (Евангелиста, Йоси), 19:39 — 1:1. О`Райлли — 5 (бол., Стэмкос, Йоси), 22:29 — 1:2. Капризов — 15 (бол., Росси, Сперджен), 28:24 — 2:2. Сперджен — 3 (Капризов, Эрикссон Эк), 61:00 — 3:2.
Вратари: Густавссон — Сарос.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 28 (14+6+6+2) — 27 (8+12+7+0).
Наши: Капризов (21.34/5/+1), Тренин (16.05/2/0), Хуснутдинов (8.12/1/0) — Свечков (9.57/2/+1).
1 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19064 зрителя.
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Нью-Джерси – Вашингтон
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Айлендерс – Баффало
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|1.12
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Миннесота – Нэшвилл
|3 : 2 ОТ
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Вегас – Юта
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Сиэтл – Сан-Хосе
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