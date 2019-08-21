«Миннесота» назначила Герина на пост генерального менеджера

«Миннесота» объявила о назначении Билла Герина на пост генерального менеджера, информирует пресс-служба клуба. Ранее с поста был уволен Пол Фентон, который отработал в этой должности всего год.

48-летний Герин работал ассистентом генерального менеджера «Питтсбурга».

В минувшем сезоне «Миннесота» не сумела выйти в плей-офф, заняв 11-е место в Западной конференции.