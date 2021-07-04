«Миннесота» начала переговоры о новом контракте с Фиалой

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рассказал, что клуб ведет переговоры с форвардом Кевином Фиалой по новому контракту.

«Мы начали переговоры и на следующей неделе хотим углубить этот процесс. Параметры сделки — это вопрос поиска золотой середины, варианта, который устроит всех», — цитирует Герина The Athletic.

В сезоне-2020/2021 24-летний швейцарец набрал 40 (20+20) очков в 50 матчах регулярного чемпионата. В 7 играх плей-офф на счету нападающего гол и передача.

Его средняя зарплата по действующему до конца июля 2-летнему контракту составляла 3 миллиона долларов.